Caltanissetta, giovedì Salvatore Pasqualetto presenta il suo libro “Un amore negato”

Questo pomeriggio, giovedì 30 marzo, dalle ore 17 alla Sicilbanca di via Cristi a Caltanissetta Salvatore Pasqualetto presenterà il suo libro “un amore negato”.

Il romanzo, edito da Iride, viene raccontato come una “scorribanda nei meandri dell’amore materno”.

Pagine che lasciano spazio all’approfondimento psicologico dei personaggi, alle loro altalene umorali, al ticchettio delle coscienze e all’incapacità di lavare il passato come alcuni di loro vorrebbero fare; tuttavia la protagonista assoluta è lei, la Sicilia, stretta tra vocazione alla legalità e rottura delle regole, in una mistione ombrosa che, per i lettori non siciliani, può rivelarsi tanto tragica quanto incomprensibile, salvo poi essere disvelata attraverso i bagliori di uno approccio letterario generoso, compiuto, onesto.

Dopo i saluti iniziali del presidente della Sicilbanca Giuseppe Di Forti, introdurrà l’opera il presidente di Storia Patria di Caltanissetta Antonio Vitellaro.

L’incontro, al quale parteciperà l’autore intervistato dal docente di lettere e segretario della Società di Storia Patria di Caltanissetta Santo Rizzo, sarà moderato dal giornalista Giuseppe Martorana e intervallato da alcuni brani letti da Angela Baiomazzola.

“Un amore negato”, seconda opera di Salvatore Pasqualetto, siciliano doc della provincia nissena e profondo conoscitore delle bellezze e delle miserie estreme della propria terra d’origine, è la sintesi perfetta di una scrittura che, prima ancora di descrivere personaggi e fatti, mette al centro delle proprie ragioni il contesto, la provenienza, la dimensione atavica dei luoghi e la loro diretta influenza su chi li abita, che non può rimanere avulso dall’influenza esercitata dalle consuetudini e persino dal “genius loci” che ogni territorio racchiude.

Un appuntamento che i promotori invitano a non perdere.