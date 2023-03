Basket Promozione. Il Cusn batte il Salusport Priolo e aggancia in testa alla classifica l’Olimpia Ragusa

CUSN in vetta alla classifica: continua la striscia vincente della squadra allenata da coach Turturici che con una prova di forza e di carattere si impone di misura contro la compatta squadra di Priolo con il punteggio di 70-66, domenica 5 marzo.Partono forte entrambi i quintetti con attacchi ben calibrati e difese ben schierate, le due compagini si rispondono colpo su colpo ma la Salus Sport Priolo che fa valere nei primi due quarti la propria fisicità soprattutto sotto canestro e si va così all’intervallo con gli ospiti in vantaggio di 6 lunghezze.

Il terzo quarto però trova i padroni di casa pronti compatti e soprattutto freschi grazie alle ampie rotazioni dalla panchina. Infatti la squadra ospite paga di dover giocare in 6/7 elementi e arriva al finale con poco fiato e le idee poco lucide. Capitan Barbera, Lacagnina, Minore e Messina non sbagliano nulla ed offrono una prestazione compatta coadiuvati da un ottimo Marcello Armatore, un compatto Paruzzo, un febbricitante Iacolino, uno spiritato Dibenedetto, un generoso “Ciccio” Leone, ed un rientrante Iachetta.

Il CUSN si porta così in vetta alla classifica a pari merito con l’olimpia Ragusa, ferma questo turno di campionato e, prossima avversaria dei nostri ragazzi.Fondamentale quindi la prossima trasferta a Ragusa per la squadra del prof. Armatore che insieme al dirigente Frangiamone continuano a credere in questo bel sogno tutti uniti più che mai! Il sogno continua.

Tabellino:Barbera D. 20 , Iacolino F. 2, Messina C. 5, Di Benedetto G. 3, Turturici a. 17, Armatore M. 3, Lacagnina C. 13, Minore A. 7.

Parziali:15-24, 15-12, 24-16, 16-14 .