Ballerini nisseni della New Planet Academy al Live Show su Videoregione 14

Tutti i lunedì e Martedì va in onda il varietà televisivo Live Show su videoregione 14, programma TV ideato da Davide Di Martino e condotto da Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo.Molti gli artisti Siciliani e non che calcano il palco delle Ciminiere: Cabarettisti, Cantanti, Ballerini.

Nel cast degli artisti anche Andrea Barone, cantante e imitatore, che ha scelto come corpo di ballo per le sue performances i ragazzi della New Planet Academy seguiti dal coreografo Nicola Baglivo.

Sette i protagonisti della puntata andata in onda martedì 15 Marzo: Salvatore Caruana, Gloria Notarrigo, Federico Cravagna, Martina Cravagna, Aurora Andolina, Simone Martorana e Roman Lombardo.

I ballerini hanno fatto da sfondo nelle due performance di Barone che ha interpretato due diversi personaggi: PSY con il brano Gagnamstyle e la celebre Celia Cruz ne “la vida es un Carnival”.

Una fantastica esperienza di crescita personale e soprattutto professionale che permette ai ragazzi di conoscere ed avere consapevolezza dei tempi e spazi televisivi.

Tanti i progetti televisivi futuri per i ragazzi della New Planet Academy (anche sui canali nazionali) sui quali la crew nissena non vuole dare ulteriori aggiornamenti.