Atletica Leggera. A Niscemi è festa grande per l’argento di Alice Mangione nella staffetta 4×400 agli Europei indoor di Istanbul

Ai campionati europei Indoor in corso di svolgimento ad Istanbul in Turchia, grandissima impresa per la velocista niscemese Alice Mangione. L’azzurra ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella finalissima della staffetta femminile 4×400 formata anche da Ayomide Folorunso, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando.

Una prodezza autentica quella dell’atleta niscemese ma anche delle sue compagne che si sono esaltate regalando l’ennesima medaglia importante all’atletica leggera italiana agli Europei indoor di Istanbul. Per Alice Mangione e lo sport italiano un titolo di vice campione d’Europa che conferma il valore dell’atleta siciliana a livello nazionale ed internazionale. Un argento che fa passare nella storia la giovane velocista la cui prodezza è stata esaltata nella sua Niscemi da parte della sua gente.