Trenitalia, Schifani e Aricò: «Bene servizio treno-bus per raggiungere Valle dei Templi»

«Una sinergia tra pubblico e privato che consentirà di migliorare i servizi a favore degli utenti, tra l’altro in una location che è tra le più ricercate dai turisti di tutto il mondo. Solo migliorando gli standard qualitativi possiamo favorire il raggiungimento dei nostri “gioielli” culturali che rappresentano un unicum nel panorama turistico. È questo l’obiettivo al quale il governo Schifani lavorerà nei prossimi cinque anni».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, commentando l’avvio, da parte di Trenitalia e Tua (Trasporti urbani Agrigento), del servizio treno-bus per raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento.

«Proprio in questi giorni, dalla Bit di Milano – aggiunge il presidente della Regione Renato Schifani – stiamo mandando a viaggiatori e operatori del settore turistico nazionale e internazionale il messaggio di una Sicilia che punta sulle proprie bellezze monumentali e naturali come un volano di sviluppo che coinvolga il territorio. Rendere le nostre mete più appetibili maggiormente fruibili, a partire dalla facilità nel raggiungerle, è un obiettivo strategico del mio governo, che sta puntando tantissimo sul miglioramento e sul potenziamento dei collegamenti nell’Isola. Per questo, saluto con favore un’iniziativa da replicare in altre parti del nostro territorio, ineguagliabilmente ricco di tesori culturali»