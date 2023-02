Tragedia sulla neve. Violento scontro tra due sciatori: deceduto 37enne

Tragedia tra due sciatori in Alto Adige che si sono scontrati in Val D’Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg a circa 2.250 metri di quota. La vittima è un altoatesino di 37 anni di Lana. L’altro sciatore coinvolto – uno snowboardista – è stato trasportato in ospedale a Merano con un trauma alla schiena ma non è in pericolo di vita.

La vittima, che indossava il casco, poi perso nella caduta, ha riportato lesioni risultate mortali alla testa e al torace. L’incidente si è verificato a 2.250 metri di altitudine sulla pista Mutegg del comprensorio della Schwemmalm in Val d’Ultimo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto assieme ai sanitari.