Sospensione gara al “Valentino Mazzola” per mancanza di illuminazione: la società Gloria sospende tutte le attività sportive

SAN CATALDO. L’associazione sportiva Gloria Città di San Cataldo ha reso noto che, “In attesa di un confronto con l’Amministrazione Comunale comunica che ufficialmente sono sospese temporaneamente tutte le attività a partire dalla Prima Squadra Femminile che disputa il Campionato Regionale di Eccellenza a tutti i gruppi Femminili Under 15, Under 12 e Under 9 e ai gruppi Maschili di Pulcini e Primi Calci”.

Una decisione certamente sofferta dovuta a quanto accaduto sabato scorso quando è stata sospesa una partita del campionato di calcio femminile che si stava disputando al Valentino Mazzola tra Gloria e Marsala per via della mancanza di illuminazione.