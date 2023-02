SOMMATINO. Dopo il doppio successo dei primi due eventi, il Carnevale Sommatinese 2023 è pronto al Gran finale di Martedì Grasso. Prevista la sfilata danzante in maschera di adulti e bambini con partenza davanti la Villa Garibaldi per poi proseguire in Piazza e sino al Corso per concludersi con disco party nel piazzale Padre Pio.

Saranno previsti premi per gruppo di adulti in maschera più originale, costume di carnevale più originale, locale a tema carnevale più originale.