Sicilia, Finanziaria. Tra gli emendamenti dell’on. Mancuso (FI), approvati sostegni alle famiglie, lotta al caro energia e sicurezza delle aree rurali, norma per il 4° policlinico e uso royalty per Gela

Sono diversi e tutti importanti gli emendamenti alla Finanziaria regionale proposti dall’on. Michele Mancuso (FI) e approvati all’Ars. In primo luogo è stato approvato l’emendamento per istituire il Fondo Famiglia presso l’assessorato regionale alla famiglie e alle Politiche sociali. Il fondo è di 5 milioni di euro. La Regione, al fine di sostenere i nuclei familiari numerosi, con almeno 3 figli a carico, concede un contributo annuale di 1000 euro che viene aumentato di ulteriori 200 euro per ogni figlio in più. Molto importante il fatto che le famiglie con sfratto esecutivo potranno usufruire di un contributo una tantum di 5 mila euro. Possono accedere a questi benefici persone con Isee fino a 10 mila euro.

Tra gli emendamenti approvati, anche quelli per contenere il caro energia. In questo senso, per compensare i maggiori costi di energia evitando squilibri per enti ed imprese, è stato istituito presso il Fondo Sicilia una sezione specializzata per il sostegno finanziario ad enti ed imprese esposti a aumenti energetici; possono accedervi quelle società che svolgono servizio di captazione, adduzione e distribuzione del corpo idrico.

Per la riqualificazione del campo sportivo comunale “Nino Caltagirone” di Mussomeli è stata autorizzata la spesa di 1.380.000 euro a valere sul fondo Sviluppo e Coesione.

Approvati anche emendamenti per interventi tesi a promuovere la sicurezza nelle aree rurali. In particolare, sono previste non solo intese e protocolli d’intesa con Prefettura, Corpo Forestale, e Comuni per il monitoraggio dei reati contro il patrimonio, ma sono anche previste azioni di vigilanza con una previsione di spesa di 10 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario del triennio 2023/2025.

Previsti anche interventi a favore di giovani coppie che intendono ristrutturare la prima casa. E’ stato costituito un fondo presso l’assessorato regionale alle infrastrutture per 10 milioni di euro concedere contributi a fondo perduto sino a 40 mila euro a giovani coppie che ristrutturano la prima casa; per chi decide di trasferire la propria residenza in un comune con meno di 10 mila abitanti, il punteggio per la concessione del contributo sarà superiore.

Previsti anche interventi per la zootecnia con un fondo di 10 milioni di euro a favore delle aziende zootecniche che hanno dovuto fare i conti con la recente crisi economica legata alla guerra in Ucraina. In questo caso, la concessione di contributi servirà per l’abbattimento del 60% di interessi passivi sui finanziamenti alle imprese agricole. In questo caso, il fondo previsto è di 5 milioni di euro. Previsti, infine, interventi di riqualificazione presso il Comune di Campofranco per la pavimentazione del tratto di via Vittorio Emanuele per 300 mila euro.

L’onorevole Michele Mancuso sottolinea: “Anche questa Finanziaria è andata alla Grande per il nostro territorio! Tanti sforzi da parte mia e dei colleghi della nostra provincia hanno permesso di portare a casa risultati importanti. Ne cito alcuni: Norma per la realizzazione del quarto Policlinico universitario siciliano, intervento per la ristrutturazione del corso a Campofranco, pista Elisoccorso a Vallelunga Pratameno, intervento per il rifacimento del campo sportivo di Mussomeli, possibile utilizzo delle royalty per provare a salvare i conti nel comune di Gela, possibile prepensionamento per i dipendenti Sas e Resais con un contributo anticipato se in età pensionabile, contributo a tutti i comuni della provincia, norma per aiuti alla ristrutturazione di abitazioni per famiglie numerose a basso reddito, aumenti relativi, ma importanti per forestali, Rmi e altre categorie di lavoratori, Fondi per la zootecnia, Tanti, Tantissimi interventi per il nostro Territorio. Non ci si può definire bravi, ma certamente Presenti! E come tali vicini alla nostra gente”.