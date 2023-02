Sicilia, Aumenta l’indennità all’ARS ma i Tirocinanti dell’avviso 22 restano all’asciutto. Oggi su Rete4

E' la triste vicenda di 300 tirocinanti dopo 3 anni dal contratto ma senza tutti i pagamenti

Andrà in onda televisiva il servizio dei tirocinanti dell’avviso 22 su Mediaset rete 4 questa sera ore 21:30 21 febbraio.

“I deputati del parlamento regionale si sono aumentati lo stipendio è noi tirocinanti per l’ennesima volta umiliati, sbeffeggiati e disoccupati della stessa regione siciliana”. E’ la triste vicenda di 300 tirocinanti dopo 3 anni dal contratto ma senza tutti i pagamenti ha commentato Oreste Lauria portavoce dei tirocinanti regionale dell’avviso 22 della regione Siciliana sottolineando come non si riesce a sanare dopo 3 anni il contenzioso in corso che ha la Regione Siciliana con i tirocinanti dell’avviso 22 e nessuna occupazione e prevista per loro.

“Molti di noi siamo costretti a percepire il reddito di cittadinanza, alcuni non possono neanche ad accedere non avendo i requisiti nonostante disoccupati. Siamo in una condizione di disagio sociale che sì fa fatica ad andare avanti per poter sopravvivere.

Siamo inoltre veramente preoccupati per il tenore di vita dei nostri parlamentari siciliani che come a più volte ribadito l’on Gianfranco Miccichè lamentava che non riesce a vivere dignitosamente con 12.000 € al mese.

Per fortuna grazie ad una solerte legge regionale del 2014 sono riusciti nottetempo e velocemente a voto segreto ad adeguare di 900€ il loro misero stipendio.

Tutto ciò in barba e in faccia a tutti quei siciliani che lottano ogni giorno per arrivare a fine mese e tra questi i tirocinanti dell’Avviso 22 che da tre anni, gli ultimi 300 tirocinanti aspettano ancora di essere pagati e per i quali non esiste nessuna legge regionale che possa risolvere il problema, in oltre neanche si sono preoccupati per dare un futuro lavorativo, e di inserire in finanziaria un progetto per tutti gli ex tirocinanti per favorirne l’occupazione, i fondi ci sono, dei 22 milioni di euro concludendo eventuali pagamenti, la restante parte non vengono spesi per un importo 18 milioni.

Non vogliamo favoritismi – hanno concluso – ma centrare uno dei tanti obbiettivi per l’occupazione è dare dignità ai tirocinanti siciliani dopo essersi formati”.