Serie D. Sconfitta esterna 2-0 per la Sancataldese contro la Santa Maria del Cilento

Nel campionato di serie D girone I sconfitta esterna per la Sancataldese sul campo del Santa Maria del Cilento. E’ stata una doppietta di De Marco a condannare una Sancataldese apparsa oggi non particolarmente in vena.

Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, ad inizio ripresa è arrivato il gol del vantaggio dei padroni di casa contro una Sancataldese che ha cercato di reagire ma s’è trovata di fronte un avversario che ha concesso poco alla squadra ospite.

Nel finale è arrivato anche il secondo gol, sempre ad opera di De Marco a chiudere una partita non proprio esaltante. Ovviamente, nulla di compromesso per una Sancataldese che ha 34 punti in classifica e che si trova a + 6 dall’ultima squadra della griglia play out, ma è chiaro che, già da domenica prossima in casa contro il Trapani, i ragazzi di Pietro Infantino dovranno cambiare marcia per ripartire e salire in classifica al fine di conquistare prima possibile la matematica salvezza. (foto Sancataldese Calcio Official)