Serie D. Per la Sancataldese, dopo l’occasione persa con il Castrovillari, l’imperativo è battere il Real Aversa 1924

Dopo quella persa con il Castrovillari, seconda occasione giusta per la Sancataldese che, a distanza di otto giorni, in caso di vittoria con il Real Aversa, che ha 24 punti in classifica, potrebbe distanziare la zona play out e risalire in classifica.

L’incontro odierno in programma al Valentino Mazzola alle ore 15 è di quelli da vincere ad ogni costo, senza se e senza ma. Di certo, la Sancataldese non può certo permettersi il lusso di cedere l’intera posta in palio al Real Aversa esattamente come ha fatto otto giorni fa in zona Cesarini con il Castrovillari.

In settimana Pietro Infantino l’ha preparata bene soprattutto sul piano psicologico; è importante, in questa fase, che la Sancataldese, con 31 punti in classifica, mantenga la propria identità tecnico tattica, ma soprattutto che eviti sconfitte che vanno poi a pesare nel bilancio complessivo della classifica.

Dunque oggi tutti al Valentino Mazzola per sostenere una squadra che ha bisogno di vincere per acquisire una nuova consapevolezza e per confermare un titolo di serie D che costituisce il fiore all’occhiello sportivo per la Città di San Cataldo. (Foto Sancataldese Calcio Official, foto Vincenzo Bonelli)