Seconda chemio per Messina Denaro nel carcere dell’Aquila. Boss: “Sono fatalista”

Seconda seduta di chemioterapia per Matteo Messina Denaro dentro il supercarcere dell’Aquila. Questa mattina l’equipe di oncologi dell’ospedale guidata dal primario Luciano Mutti sta assistendo nell’ambulatorio ad hoc vicino alla cella del boss al 41bis, alla somministrazione della terapia per il tumore al colon. Messina Denaro secondo fonti carcerarie e sanitarie è apparso in buona forma e sempre più in fiducia coi medici.

In riferimento alla malattia si dichiara “fatalista”, con un atteggiamento positivo verso le cure. “Il paziente è in buone condizioni, ha appetito, è riposato, sono buoni indicatori”, emerge dalle fonti. (Ansa)