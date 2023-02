Scende dalla metro, ma il suo cane resta bloccato all’interno: padrone, che l’aveva al guinzaglio, muore trascinato sui binari

Incredibile l’incidente mortale occorso ad un uomo mentre era sul convoglio di una metropolitana. E’ successo a Washington, negli Stati Uniti. Qui una persona è morta dopo essere stata trascinata dal convoglio della metropolitana per alcuni metri. La vittima era a bordo del convoglio insieme al suo cane quando, alla fermata della metropolitana, l’uomo è sceso dalla metro mentre il suo cane è rimasto bloccato all’interno del treno. Il padrone non ha fatto in tempo a mollare il guinzaglio prima che il treno partisse venendo così trascinato.

L’incidente, verificatosi nella stazione di Dunn Loring, nella contea di Fairfax, si è consumata in pochi istanti. L’uomo, non essendosi accorto del fatto che il suo cane era rimasto bloccato nel convoglio, avrebbe ricevuto uno strattone che lo avrebbe fatto cadere. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’uomo non è stato investito dal convoglio ferroviario, ma trascinato lungo la piattaforma per diversi metri. Le ferite riportate sono apparse subito molto gravi. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, fatale per l’uomo sarebbe stato un trauma cranico. L’uomo è deceduto poco dopo in ospedale.