Santa Caterina. Il sindaco Giuseppe Ippolito a Roma nell’ambasciata del Principato di Monaco per il progetto “Label”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito è stato ospite a Roma presso l’Ambasciata in Italia del Principato di Monaco per l’Assemblea annuale dei Comuni soci dei Siti storici dei Grimaldi di Monaco con la presenza di circa venti sindaci (su un totale di 30 Comuni soci).

Santa Caterina Villarmosa è stato l’unico comune socio dell’Associazione in Sicilia. Giuseppe Ippolito, assieme agli altri suoi colleghi sindaci, è stato accolto e ricevuto presso l’Ambasciata a Roma proprio dall’ambasciatrice Anne Eastwood che ha presenziato a tutto l’incontro.

Scopo dell’Assemblea era quello di approvare il rendiconto dell’Associazione per l’anno 2022, informare i Sindaci dell’attività dell’anno appena trascorso e di programmare le attività dell’anno 2023. In particolare, è risultato interessante la realizzazione del progetto “Label” riservato ai prodotti agroalimentari e artigianali tipici del territorio riferito ai comuni aderenti al sito storico Grimaldi di Monaco, con la possibilità di poter esporre e proporre i propri prodotti preventivamente dotati di certificazione di qualità ed etichette stampe “Label des Sites historiques Grimaldi de Monaco”, in stand espositivi per cinque settimane tra la fine di luglio e agosto direttamente a Montecarlo.

Per Santa Caterina una passerella internazionale di una certa rilevanza. Il sindaco Ippolito ha comunicato che quanti sono interessati al progetto “Label” con prodotti dotati di certificazione di qualità ed etichette stampe “Label des Sites historiques Grimaldi de Monaco”, possono richiedere informazioni recandosi al Comune e facendone richiesta.