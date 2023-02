Sanremo: ecco le 28 canzoni in gara, tra amore e introspezione

Quest’anno sono 28 le canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival, dal 7 al 11 febbraio all’Ariston. Tra i brani a dominare è ancora una volta l’amore, ma c’è anche molta introspezione nei testi, si affrontano temi difficili come la depressione, mentre musicalmente si spazia da ballad lente e romantiche fino a brani dance che già si candidano a diventare tormentoni.

Ecco i 28 brani in gara:

GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato – Parla del padre, e di un rapporto difficile: “Questa canzone te la canto adesso/Perché tu sappia che ti amo lo stesso”.

COLAPESCE E DIMARTINO – Splash – Brano lento e romantico che poi sale per diventare più ritmato – “Questa sera mi nascondo/Mentre i miei pensieri/Vanno per il mondo”.

ARTICOLO 31 – Un bel viaggio – Brano nel loro stile, che non fa rimpiangere gli Articolo 31 dei ‘vecchi tempi’ – “Non volevamo crescere ma è successo tutto a un tratto”.

GIANMARIA – Mostro – Tipico brano pop con ritornello dance – “Ma che ti sembro un mostro? Guarda che sono a posto”.

ANNA OXA – Sali – Testo etereo, poetico e musica potente – “Sali, donna, sali e resuscita”. MR RAIN – Supereroi – Nello stile di Mr. Rain, parla della forza dell’amore per vincere anche il disagio psicologico – “Se avrai paura allora stringimi le mani/Perché siamo invincibili vicini”.

ROSA CHEMICAL – Made in Italy – Brano completamente dance, con testo accattivante. “Io voglio una vita come Vasco/Stringere la mano a Celentano”. GIORGIA – Parole dette male – Brano d’amore classico, la sua voce è una garanzia – “E tu alla fine eri una bella canzone/La prima fuga al mare in moto d’estate”.

LDA – Se poi domani – Anche qui protagonista l’amore in una ballata classica – “Dammi le mani, ma solo se tu rimani”.

LAZZA – Cenere – Brano dance molto ritmato, uno di quelli destinati ad accompagnarci all’estate – “Di noi resteranno soltanto ricordi confusi/Aiutami a sparire come cenere”.

ARIETE – Mare di guai – Una storia tra donne in un brano delicato e tutto da ascoltare – “Vorrei sapere che si prova se resto/Non voglio più perderti nel chiaro di luna”.

SETHU – Cause perse – Un brano che parla di un amore complicato -“Siamo due cause perse, me lo dicevi sempre”.

TANANAI – Tango – Una canzone romantica che parla della fine di un amore. “Ma ora addio, va bene amore mio/Non sei di nessun altro/E di nessuna io”. LEVANTE – Vivo – Amore e anche un po’ di sesso in un testo che parla di sé – “Vivo un sogno erotico/La gioia del mio corpo è un atto magico”.

LEO GASSMANN – Terzo cuore – Con il testo di Riccardo Zanotti, qui si parla di un amore in altalena – “Ci siamo lasciati e ripresi/Come i trapezisti del Cirque du Soleil”.

MODA’ – Lasciami – All’apparenza un brano d’amore, in questo caso si parla invece della depressione e della maniera di liberarsene – “Ma che giorno è? È il primo giorno senza te”.

MARCO MENGONI – Due vite – Ballad romantica che sale di ritmo nella seconda parte – “Siamo un libro sul pavimento/In una casa vuota/Che sembra la nostra”.

SHARI- Egoista – Anche qui protagonista l’amore, ma un sentimento combattuto e difficile – “Forse vorrei/Solo qualcuno d’amare/Per poi fargli del male”.

PAOLA E CHIARA – Furore – Brano dance tipico delle Paola e a Chiara di qualche anno fa, farà ballare e si candida già a tormentone – “In questa notte di sole/Furore, furore/Amarsi e fare rumore”.

CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 – Testi e musica della Rappresentante di Lista, le loro voci inconfondibili per un brano poetico – “Io senza di te non sono altro che la parola amore”.

OLLY – Polvere – Brano ritmato che tratta, anche in questo caso, il tema dell’amore e della fatica che a volte richiede – “Su di me solo polvere”. ULTIMO – Alba – Protagonista sempre l’amore in una ballata romantica nel suo stile – “Amo l’alba perché e come fosse una bugia/Mi rilassa quanto basta ma tu poi vai via”.

MADAME – Il bene nel male – Brano dance che farà ballare, anche qui l’effetto tormentone è prevedibile – “Amore tu sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita”.

WILL – Stupido – Una storia d’amore finita e il dolore che porta con sé – “Ti mentirei se ti dicessi che non ti penso più”.

MARA SATTEI – Duemilaminuti – Scritta da Damiano dei Maneskin, una canzone d’amore classica con un bel testo – “E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole/E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore”.

COLLA ZIO – Non mi va – Brano confusionario e particolare come è nel loro stile – “Tu sei come tabacco/Io matto uno scacco”.

COMA_COSE – L’addio – Canzone sugli alti e bassi di una coppia -“E sparirò ma tu promettimi che/Potrò sempre ritornare da te”.

ELODIE – Due – Brano in perfetto stile Elodie, che torna con un testo dei suoi e una musica trascinante – “Per me le cose sono due/Lacrime mie o lacrime tue”.