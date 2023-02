San Cataldo. Rosy Biancheri, che si esibirà Casa Sanremo Live Box, annuncia per il 7 febbraio l’uscita del brano inedito “Clichè”

Rosa Maria Biancheri, Rosy, ha annunciato ufficialmente che il suo primo brano inedito dal titolo “Cliché” è in uscita il 7 febbraio. Il brano sarà presto disponibile in tutti i digital stores. “Questo – ha dichiarato la cantante – è un piccolo assaggio del mio nuovo singolo, con il quale mi esibirò l’8 febbraio al PalaFiori di Sanremo, un piccolo grande sogno che diventa realtà”.

Rosa Maria Biancheri, Rosy, che studia canto da tre anni e tramite l’Accademia formazione musicale gestita da Ernesto Trapanese ha avuto la possibilità di partecipare ad una selezione per Casa Sanremo Live Box, ha superato la selezione ed è approdata a Casa Sanremo Live Box, una vetrina per cantanti emergenti. Nell’occasione Rosy ha inteso ringraziare il manager Ernesto Trapanese, il Musical Proucer Manuel Scarano, il Label FM.wave, il videomaker Camillo Campisi, la location Retrò bottega del cocktail, oltre a chi l’ha sempre sostenuta in questo suo importante progetto.