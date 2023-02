San Cataldo. Il 6, 7 e 8 febbraio le sacre Quarantore nella Chiesa di Sant’Antonio Abate al Carmelo

SAN CATALDO. Anche quest’anno, il 6, 7 e 8 febbraio, nella piccola chiesetta di Sant’Antonio Abate (al Carmelo) vicino il carcere, si svolgeranno le sacre Quarantore. Un appuntamento atteso dal quartiere e da tanti sancataldesi che hanno a cuore il piccolo tempio mariano dove è venerata la Madonna del Carmelo. In questi tre giorni alle ore 9.30 l’Arciprete celebrerà la Santa Messa e a seguire sarà esposto il Santissimo Sacramento.

La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno per la preghiera e l’adorazione eucaristica personale. I rintocchi delle campane – come da tradizione a San Cataldo – ricorderanno che il Santissimo Sacramento è esposto solennemente. Alle ore 16.45 ci sarà l’adorazione eucaristica comunitaria, alle ore 17.30 il canto del Vespro e alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa parrocchiale (in Chiesa Madre, per questi tre giorni non sarà celebrata l’Eucaristia serale delle ore 18.00).