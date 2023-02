San Cataldo. Definito il cast dell’edizione 2023 della Settimana Santa

SAN CATALDO. L’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, assieme all’amministrazione comunale, alle realtà associative e agli appassionati che hanno accolto l’invito a realizzare un programma condiviso, lavora senza sosta all’organizzazione della Settimana Santa sancataldese che quest’anno si preannuncia molto ricca dopo gli anni della pandemia che hanno costretto ad annullare due edizioni, quella del 2020 e quella del 2021, e a realizzare quella dello scorso 2022 in forma assai ridotta.

Il programma prevede diversi eventi che avranno inizio la Domenica delle Palme e si concluderanno la Domenica di Pasqua ma saranno anticipati, nelle due settimane precedenti, da diverse iniziative. Alla regia delle sacre rappresentazioni della tradizione, “Il Processo a Gesù” e “‘A Scinnenza”, è stato intanto confermato Ivan Giumento, direttore della Compagnia Teatrale Medea, tra le più attive in città, che ha già diretto l’edizione del 2019 e quella del 2022.

Come nelle precedenti edizioni sarà affiancato da Claudio Arcarese, cui è stata affidata la direzione artistica e da Giancarlo Mogavero che curerà la direzione tecnica. I tre si sono incontrati già martedì 14 febbraio per convocare gli attori scelti dal regista e per dare il via alle prove.

Questo il cast dell’edizione 2023: Maria: Liliana Carletta; Maddalena: Daniela Rivela; Veronica: Sofia Cazzetta; Giovanni: Vincenzo Naro; Misandro: Arcangelo Galanti; Malco Michele Graci; Longino Michele Capizzi; Gesù Andrea Zimarmani; Giuseppe D’Arimatea Gaetano Emma; Nicodemo Luigi Nardillo; Ponzio Pilato Giuseppe Manzella; Caifa Francesco Capizzi ; Messaggera: Valentina Mistretta.

All’allestimento e alla regia collaborano, inoltre, Michele Sberna e Davide Burcheri. Qualche giorno fa, di concerto con tutte le associazioni e i gruppi di ricostruzione storica che si occuperanno dei costumi degli attori e delle comparse che animeranno il grande “Corteo Storico” del Mercoledì Santo e le sacre rappresentazioni, l’Amico Medico e la Pro Loco hanno lanciato un appello sui social per dare la possibilità, come ogni anno, ai tanti volontari che vogliono partecipare alle manifestazioni in costume di dare la propria adesione e vivere la festa “da protagonisti”.

Quest’anno si sta facendo ogni sforzo possibile per coinvolgere quante più realtà cittadine al fine di unire le forze e contribuire alla migliore riuscita della Settimana più sentita dall’intera comunità sancataldese ed è per questo che l’organizzazione rinnova l’appello a tutti, associazioni, gruppi teatrali, privati e volontari affinché ci si possa ritrovare assieme, in un clima di collaborazione ed amicizia, per condividere idee, proposte, programmi ed obiettivi.