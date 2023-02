Renzo Bufalino è il nuovo segretario della Federazione provinciale del PD di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Renzo Bufalino, 41 anni, sindaco di Montedoro e vice segretario regionale del PD Sicilia, è il nuovo segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta. Lo ha deciso votando per acclamazione, l’assemblea provinciale convocata presso l’istituto Testasecca, presieduta da Massimo Arena, alla presenza del vice segretario nazionale Peppe Provenzano.

Il neo eletto segretario del Pd ha sottolineato: “Sono onorato per questo incarico e allo stesso tempo sento molto la responsabilità per la fase complicata che il Partito sta attraversando. Lavorerò per ricercare l’unità interna e cercando di riavvicinare il PD alle persone, ai militanti soprattutto, attorno ai temi che sono propri del PD. Uno su tutti, soprattutto in questo territorio, il lavoro. Che manca e costringe in tanti, troppi, a cercarlo altrove”.

E proprio a proposito di lavoro e di tutte le vittime dello sfruttamento, come primo atto da segretario provinciale Renzo Bufalino deporrà un mazzo di fiori al Cimitero dei “carusi”, in ricordo della tragedia di Gessolungo, quando nella miniera a seguito di un’esplosione ci furono 65 vittime, tra le quali 19 bambini e ragazzi, fra gli otto e i sedici anni.