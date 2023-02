Policlinico Universitario a Caltanissetta: ecco quali sono tutti i vantaggi

CALTANISSETTA. I benefici di avere un policlinico a Caltanissetta sono diversi. Lo hanno ricordato tanto Claudio Lipari quanto lo stesso Armando Turturici che, in questi giorni, sono tra i più attivi nel portarne avanti la causa.

Tra i vantaggi, secondo Turturici, c’è l’offerta di servizi sanitari avanzati: “Un policlinico universitario è un centro di eccellenza per la salute, dove si offrono servizi sanitari di alta qualità e avanzati. La presenza di un policlinico universitario in città garantisce l’accesso a cure mediche di alto livello, tecnologie all’avanguardia e procedure avanzate di diagnosi e trattamento”.

Altro vantaggio,per Turturici, è “la formazione di nuovi professionisti: Un policlinico universitario è anche un centro di formazione per i professionisti della salute. Ciò significa che gli studenti delle facoltà di medicina, infermieristica e altre professioni sanitarie possono apprendere direttamente dalla pratica clinica, lavorando a stretto contatto con medici ed esperti del settore. Questa formazione in loco può contribuire a migliorare la qualità del personale sanitario in città”.

C’è poi il vantaggio della cosiddetta “Ricerca medica avanzata”: “Il policlinico universitario – ha spiegato – è anche un centro di ricerca medica avanzata. I ricercatori lavorano per scoprire nuovi farmaci, nuove terapie e nuove tecniche diagnostiche. La presenza di un policlinico universitario in città può avere un impatto positivo sulla ricerca medica in generale, portando a nuove scoperte e avanzamenti nella cura delle malattie.4) Contributo economico: Il policlinico universitario può avere un impatto positivo sull’economia locale.

Infatti, il policlinico può attirare pazienti e studenti da fuori città e aumentare l’occupazione nel settore sanitario, fornendo opportunità di lavoro per medici, infermieri e altri professionisti della salute.5) Accesso a servizi di assistenza sociale: Alcuni policlinici universitari offrono anche servizi di assistenza sociale. Ciò significa che i pazienti possono avere accesso a servizi come consulenza psicologica, assistenza sociale e assistenza domiciliare. La presenza di questi servizi può avere un impatto positivo sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.La presenza di un policlinico universitario a Caltanissetta – ha concluso Turturici – può portare molti benefici per la salute, la ricerca medica, l’economia locale e la qualità della vita dei pazienti”.