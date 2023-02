“Pesta” la mamma con calci e pugni: la donna corre dai carabinieri e fa arrestare il figlio

I carabinieri della Stazione di Roccalumera hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne per maltrattamenti nei confronti della madre 52enne. L’episodio risale alla scorsa notte, quando la donna, visibilmente scossa, si era presentata presso la Stazione dei carabinieri per chiedere aiuto, riferendo di essere stata aggredita dal figlio.

Subito soccorsa dai militari, la donna e’ stata assistita dai sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le cure necessarie. Gli immediati accertamenti hanno permesso di individuare le ragioni della violenta aggressione, riconducibili al rifiuto della donna alla richiesta di soldi avanzata dal figlio disoccupato che ha reagito colpendola ripetutamente con calci e pugni e sottraendole il telefono cellulare per evitare che chiamasse i soccorsi.

E’ stato condotto nel carcere di Messina Gazzi.