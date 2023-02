Per il “Longo” di Mussomeli preoccupati sindacalisti Cisl Uil e Norsind sollecitano assunzione medici

MUSSOMELI – Preoccupazione nei sindacalisti della Cisl Uil e Nursind per il “Longo” di Mussomeli in vista di prossime scadenze. Il sindacalista Lillo Polito, a nome di tutti, dice “finora la chirurgia, seppure a lumicino, ha continuato a funzionare, grazie alla presenza del dott. Pino Sorce, ma a fine febbraio il suo contratto è in scadenza e quindi, dal primo marzo in tutto l’ospedale non avremo un solo chirurgo e francamente questa cosa continuiamo a non capirla. Considerando che già sono definite le varie graduatorie per assumere i medici e vi sono già diversi chirurghi pronti a prendere servizio. Una chirurga dall’argentina si è già trasferita a Mussomeli con la famiglia, che si aspetta dunque? Abbiamo fatto presente al commissario dell’Asp che dal primo marzo andrà in pensione anche il dott. Nino Bosco che sempre è stato il punto di riferimento per mezzo Sicilia del Cal di Endoscopia digestiva. Tale importante servizio allo stato attuale è senza medici. Ci era stato detto che si provvederà e noi confidiamo che alle parole seguano i fatti ma ad oggi non abbiamo nessuna notizia tranne che il servizio rimarrà senza medici. Adesso però i medici ci sono, basta assumerli in servizio e assumere anche gli infermieri che mancano per riaprire i reparti da troppo tempo chiusi, come la Lungodegenza, la Chirurgia, la Pediatria. Tutti reparti previsti dal Piano Sanitario. Abbiamo anche chiesto un incontro col Sindaco, e chiediamo con forza al commissario dell’Asp di provvedere in tale senso”.