Pd, passaggio di consegne Letta-Schlein “Aprire subito il tesseramento”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie a Enrico Letta per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione personale. Attendiamo l’Assemblea che credo sarà il 12 marzo e sarà quello il momento in cui verrà votata la nuova segretaria del Partito Democratico”. Lo ha detto la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, dalla sede del Nazareno dopo il passaggio di consegne con Enrico Letta, all’indomani della vittoria alle primarie.

“Dopo la straordinaria partecipazione alle primarie da subito vogliamo lavorare per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento – ha spiegato Schlein -. Già arrivano tanti messaggi, ci sembra una occasione straordinaria per aprire le porte affinchè il popolo delle primarie possa entrare pienamente a far parte di questa comunità democratica. Nelle prossime ore ci riuniremo per capire quali saranno i prossimi passi e le scelte importanti da fare”.

Letta ha regalato a Schlein un melograno, simbolo di prosperità e fortuna, “ciò che il nostro partito con Elly sicuramente avrà”, ha affermato il segretario uscente.

“Il massimo sforzo di questi giorni sarà quello di lavorare per la massima unità di questo partito – ha sottolineato Schlein -. La responsabilità che sentiamo è proprio quella di tenere insieme questa vivace comunità democratica, avere cura della sua storia, dei suoi valori, proiettarli al futuro di fronte alle sfide nuove”.

