Pasquale Mistretta si è insediato nel ruolo di Commissario Iacp di Caltanissetta (l’intervista video)

MUSSOMELI – Il neo commissario Mistretta si è insediato già una diecina di giorni fa; ha già presieduto alcune conferenze di servizio e prossimamente organizzerà incontri per gli alloggi di Mussomeli. Insomma, l’attivo politico mussomelese, 70 anni compiuti, mette a disposizione delle comunità la sua esperienza, maturata in tutti questi anni nelle diverse attività espletate. Il Mistretta, infatti, da oltre 20 anni ha rivestito ruoli politici e amministrativi: Consigliere comunale, vice presidente consiglio comunale, assessore e vice sindaco al Comune di Mussomeli. L’anzidetta nomina regionale, certamente gradita dall’onorevole Giuseppe Catania e, successivamente, accettata dall’ex vice presidente del Consiglio, è risultata incompatibile col ruolo ricoperto dal Mistretta che, con le sue dimissioni, ha dovuto cedere il posto di consigliere comunale al primo dei non eletti della stessa lista Salvina Mingoia.