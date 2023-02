Nuovo caso di intossicazione da cannabis per bimbo di 18 mesi

Nuovo caso di intossicazione da cannabis di un bimbo di 18 mesi arrivato all’ospedale dei Bambini accompagnato dai genitori perché non si svegliava. Il bimbo sta bene ed è in via di guarigione ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile. Adesso, sono in corso accertamenti da parte della procura per i minorenni.

Dopo la bimba salvata la scorsa settimana dai medici del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Di Cristina di Palermo, diretto da Domenico Cipolla, un nuovo caso. I medici hanno eseguito gli esami di sangue e delle urine hanno subito confermato la positività alla cannabis.

La famiglia, che vive in periferia a Palermo, ha continuato a sostenere che il figlio ha assunto lo stupefacente in casa. I sanitari hanno avvisato le forze dell’ordine, la procura e gli assistenti sociali per tutte le verifiche del caso.