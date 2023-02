Nasce il Gruppo di lavoro per il Policlinico a Caltanissetta

CALTANISSETTA. E’ nato il 12 febbraio il Gruppo di Lavoro per il Policlinico a Caltanissetta. Lo scopo del Gruppo di Lavoro è quello di impegnare le Istituzioni a costituire il Policlinico a Caltanissetta, dal momento che la nostra città gode di un Ospedale Dea di II livello e di una facoltà di medicina con una tradizione consolidata alle spalle. Il Gruppo di Lavoro – che conta già 50 aderenti – è aperto a tutti coloro che vogliono impegnarsi per la causa.

“Non possiamo accettare supinamente che si verifichino ancora una volta gli errori del passato. Il Policlinico deve comportare la rinascita della città ed è preciso dovere di noi cittadini impegnarci per come possiamo”, hanno dichiarato alcuni esponenti del gruppo. Per aderire al gruppo si può cliccare sul link: https://chat.whatsapp.com/IcgoTaGG0wN6ZUS13kifV7