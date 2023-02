Mussomeli, Nel ricordo dell’artista Peppe Piccica nel primo anniversario della scomparsa

MUSSOMELI – Nel tardo pomeriggio di domenica, 12 febbraio u.sc. , presso il circolo Trabia, ha avuto luogo un incontro commemorativo nel ricordo di Peppe Piccica , in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. L’evento, ideato e proposto da Mario Bertolone, è stato promosso dall’Associazione “Mussomeli nella Storia”, (costituitasi nel gennaio scorso), che ha come scopo il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni Culturali della città e del suo territorio. Ha dato inizio alla manifestazione, il sig. Angelo Spoto, che ha accolto e salutato gli intervenuti a nome e per conto del circolo Trabia e del suo presidente; egli ha voluto, altresì, ricordare con affetto e commozione la figura di Peppe Piccica, cui lo legavano anche rapporti di parentela. A seguire, gli interventi della dott.ssa Calogera Genco, che ha introdotto il tema dell’incontro e ne ha presentato la scaletta, e di Mario Bertolone, che ha voluto sottolineare la grandezza e la profondità di questo artista, che amava immensamente la sua terra e aveva il desiderio di valorizzarne la bellezza. Momento centrale della serata è stata la visione di alcuni video dell’Artista, che riguardano gli eventi più significativi della vita sociale, religiosa e culturale di Mussomeli degli ultimi decenni: il Santo Natale, le processioni del Giovedì e Venerdì Santo, le processioni del Corpus Domini, la Fiera del Castello, la grande devozione per la Madonna dei Miracoli, lo sport, la musica, l’arte , la letteratura, ecc. Questi video, di sicuro valore documentale, sono solo un piccolo estratto, rispetto al grande numero di filmati (circa 200), che, attraverso un paziente lavoro di ricerca, sono stati recuperati e condivisi sui social da Salvatore Favata, (anch’egli presente all’evento), che l’Associazione ha voluto ringraziare ed omaggiare con una pergamena- ricordo. Sono intervenuti in sala il dott. Giuseppe Taibi, e l’arch. Michele Schifano, che hanno ricordato Peppe Piccica con commozione ed affetto, esaltandone l’originalità, il genio artistico e la personalità versatile e poliedrica. Essi hanno anche ringraziato i promotori dell’evento ed hanno auspicato che si pongano in campo altre iniziative, che servano a ricordarlo e a diffonderne l’amore per l’arte e per la bellezza. Sono intervenuti da remoto anche Riccardo Orifiamma (che ha proposto l’intitolazione del Piazzale del Castello a Peppe Piccica) e Vincenzo Tulumello: anch’ essi hanno voluto condividere con gli intervenuti i loro ricordi della figura dell’Artista. Attenta e qualificata la partecipazione del pubblico in sala. Al termine, è stata ribadita la disponibilità dell’Associazione “Mussomeli nella Storia” a farsi interprete del desiderio di quanti vogliano tramandare il ricordo di Peppe Piccica , affinché la sua eredità artistica non vada perduta. (Associazione “Mussomeli nella Storia”)