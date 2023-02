Mussomeli, Giornata del Malato. In tanti alla celebrazione nella parrocchia di Sant’Enrico (IL VIDEO)

MUSSOMELI – Nella parrocchia di Sant’Enrico a Mussomeli, il cui parroco è Padre Francesco Mancuso, alla presenza del clero locale, religiosi e religiose, alla presenza di operatori dell’associazionismo locale e operatori sanitari medici ed infermieri , intorno alle 16,30 , in occasione della XXXI Giornata Mondiale del Malato, coincidente con la festività liturgica dell’ 11 febbraio dedicata alla Madonna di Lourdes, ha avuto luogo la celebrazione liturgica con l’omelia dell’ Arciprete Padre Achille Lomanto. Nel corso della celebrazione c’è stato anche il rito dell’Unzione degli Infermi e, al termine, la benedizione col SS. Sacramento che è stato portato in processione, all’interno della chiesa,lungo la parte centrale, mentre i numerosi fedeli tenevano in mano i lampioncini accesi. E’ stata anche letta la preghiera del Malato. Al termine, in segno di fraternità, sono state distribuite roselline di pane. (IL VIDEO)