Mussomeli, Carnevale 2023 per i piccoli parrocchiani “Cristo Re” e “Trasfigurazione”: “Tutti felici e contenti”

MUSSOMELI – A Mussomeli, i giorni di Carnevale per il 2023 sono stati vissuti come da tradizione. Certamente giorni attesi per i piccini e per quelli più grandi che alle prese coi coriandoli, stelle filanti, accuratamente e fantasiosamente vestiti di tutto punto hanno trascorso il loro pomeriggio nelle sale parrocchiali, adeguatamente addobbate, creando un’atmosfera chiassosa e gioiosa insieme. E così il carnevale ha trovato il suo spazio, come già detto, anche nelle parrocchie, che si sono organizzate con adeguate animazioni che hanno reso contenti e felici i bambini. Sono state le parrocchie di Cristo Re, di cui è parroco Padre Liborio Franzù, e della Trasfigurazione con Padre Vincenzo Giovino parroco, che hano ritagliato così alcuni momenti ricreativi per i loro piccoli parrocchiani per la gioia soprattutto dei loro genitori. Un sano divertimento nella totale allegria.