Mussomeli, carnevale 2023 e giovani in pista

MUSSOMELI –Carnevale 2023 per piccini e giovani nel luogo comune presso la Palestra Comunale “C.Tulumello” di Via Madonna di Fatima. Domenica pomeriggio, dalle 17 in poi, i piccoli che con maschere costumi si sono divertiti fra coriandoli e musica per tutto il tempo loro riservato e sotto gli occhi attenti dei genitori. I giovani, invece, si sono dati appuntamento alle ore 21 di lunedì 20 febbraio 2023 nella serata animata da Marco Pintavalle ed Eros Alessi e con concorso di costumi. Una animazione di tutto rispetto che ha saputo coinvolgere i giovani partecipanti alla serata per alcune ore in un clima di divertente partecipazione. Una ricorrenza, quella di carnevale, festa più matta dellk’anno che non è passata inosservata ai giovani, anzi piuttosto motivati, e che è stata anche partecipata con vestiti a tema che hanno suscitato ilarità, ammirazione e tanto divertimento.