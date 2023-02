Motori, Aci: premiazione dei campioni siciliani, parata di stelle del volante sabato 18 febbraio a Taormina

I riflettori del Pala Congressi di Taormina sono pronti ad accendersi sabato 18 febbraio alle 16.30, per illuminare le stelle al centro della Premiazione dei Campioni Siciliani dell’Automobilismo e del Karting.

Mentre sono confermate le notizie di grandi sorprese, continua in modo meticoloso e preciso il lavoro della Delegazione ACI Sport Sicilia guidata da Delegato/Fiduciario Daniele Settimo, per curare i particolari della celebrazione dei migliori interpreti della passata stagione agonistica, alla vigilia dell’intenso 2023 che si profila all’orizzonte. Tutti gli elenchi dei premiati sono disponibili su www.acisportdelegazionesicilia.it .

Come ormai prestigiosa consuetudine per l’isola ci sarà il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani a congratularsi con gli sportivi di una regione particolarmente in evidenza nell’intero panorama nazionale.

Momenti centrali della articolata Cerimonia saranno: la 2^ edizione del “Premio Nino Vaccarella”, ambito riconoscimento che sarà consegnato dal Presidente ACI con il Delegato e Giovanni Vaccarella, figlio del sempre amato “Preside Volante”; il Premio “Uno di Noi”, i “Caschi Sicilia” ed i Volanti Bronzo, Argento e Oro a cui si aggiunge il “Volante di Platino” per una star delle 4 ruote.

Una cornice particolarmente prestigiosa per festeggiare i campioni di tutte le specialità delle 4 ruote: Auto Storiche, Karting, Off Road, Rally, Regolarità, Salita, Slalom, coinvolgendo tutte le componenti dello sport. Sono ben sei i titoli tricolori, vinti dai nostri piloti: Alessandro Casella, Campione Italiano Rally Junior con Rosario Siragusano; Angelo Lombardo e Roberto Consiglio Campioni Italiani Rally Auto Storiche; Francesco e Giuseppe Di Pietra Campioni Italiani Regolarità Grandi Eventi; Michele Puglisi Campione Italiano Slalom; Alfio Bordonaro Campione Italiano Cross Country Rally; Simone Patrinicola Vincitore Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3 AM;

–Con l’attesa cresce anche il fremito di poter porgere il benvenuto a tutti – dichiara Daniele Settimo – per i nostri sportivi desideriamo il contesto più ampio e più prestigioso, che regali a tutte le componenti sportive siciliane, una esclusiva e meritata occasione di grande festa. Siamo tutti protagonisti dello sport che tanto amiamo. A Taormina celebriamo i successi conquistati, auspicando che si moltiplichino per la nostra regione”-.