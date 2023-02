MILENA – Dopo le primarie di classe, la preparazione delle liste, la scelta da parte dei ragazzi del logo, motto e nome delle stesse liste, i comizi dei candidati a baby sindaco e le elezioni d’Istituto avvenute venerdì 17 febbraio, Milena ha eletto il suo baby sindaco -nella persona di Enrico Palumbo di 2^ media- e la squadra di giovani consiglieri, divisi tra maggioranza e minoranza. I candidati sindaci in gara erano: Carla Garrasi, di 1^ A sec., Giulia Vizzini, di 2^A sec. ed Enrico Palumbo di 2^ A sec.. Prima del voto i tre candidati hanno presentato il proprio programma. Tutti hanno detto di voler lavorare per una città più a “misura di ragazzo” e qualcuno ha anche auspicato una Milena più green e anche più accogliente, che sappia attrarre visitatori di altre scuole del territorio, offrendo un valido motivo per visitare le testimonianze storico-archeologiche milocchesi. Un primo appello, quasi, per i colleghi senior. Il parlamentino dei ragazzi neoeletto è formato dai sei componenti della lista di maggioranza -Vincenzo Diliberto, Kadischa Schillaci, Luigi Provenzano, Dorotea Cassenti, Alberto Chiparo e Aurora Monella- e da quattro eletti tra le file della lista di minoranza -Gaia Sottile, Giuseppe Mattina, Raffaella Garrasi e Amanda Licata-. Sia il baby sindaco che il Consiglio Comunale dei ragazzi rimarranno in carica due anni. Giornate di cittadinanza attiva quindi, non solo quella delle elezioni, ma anche le altre preparatorie alla votazione stessa del sindaco baby e del consiglio comunale dei ragazzi, che ha visto coinvolte le classi 4^ e 5^ della primaria “Don Bosco” di Milena e le classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria “Luigi Pirandello” di Milena, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco-Milena-Montedoro, diretto dalla dirigente scolastica Valeria Piera Rita Vella. La baby istituzione, avrà il compito di occuparsi autonomamente di fare proposte legate agli ambiti di Sport e tempo libero, cura della città e del territorio, cultura, arte e musica, ambiente, sicurezza, legalità e senso civico, da sottoporre ai colleghi adulti. Dopo la proclamazione ufficiale dei risultati, da parte della presidente del seggio, Maria Vittoria Palumbo, la dirigente scolastica prof.ssa Vella, ha auspicato che questa esperienza possa rimanere da monito per il futuro delle giovani generazioni, preparandole ad un voto consapevole e libero. Il progetto denominato “Politiké: L’arte di governare la città”, portato avanti dal prof. Giovanni Schillaci, ha come finalità educare gli alunni dell’Istituto al senso di legalità e responsabilità civica, alla costruzione di rapporti reciproci fondati sulla partecipazione democratica e la valorizzazione delle diversità, allo sviluppo di sentimenti di mutua solidarietà e al rispetto degli altri. Il progetto è inoltre legato alla rete dei “Consigli Comunali dei Ragazzi di Sicilia”, portato avanti dall’ex dirigente scolastico Giuseppe Adernò di Catania. Nei prossimi giorni il giuramento del neo baby sindaco, l’ufficializzazione della giunta e del baby vice sindaco e l’elezione del presidente del consiglio dei ragaz