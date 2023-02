Messina Denaro: nel covo i film e la biblioteca del boss, da Celine a Corona

Oltre 200 film e 55 libri sono stati trovati nel covo di Campobello di Mazzara dove il boss Matteo Messina Denaro ha trascorso buona parte dell’ultimo periodo di latitanza. A scorrere l’elenco dei titoli contenuti nella biblioteca si nota una preferenza per le biografie, i diari e i racconti di storie vere: si va da ‘Putin. L’ultimo zar’, ‘Pablo Escobar, il padrone del male’ e ‘Le assaggiatrici’, storia di una delle assaggiatrici assoldate dai nazisti nel timore che Hitler venisse avvelenato, a ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi.Da ‘L’altra verità. Diario di una diversa’, della poetessa Alda Merini, al più prosaico ‘Non mi avete fatto niente’, di Fabrizio Corona.

Da ‘Open. La mia storia’ di Andre Agassi, a grandi classici come ‘Viaggio al termine della notte’ di Louis-Ferdinand Celine, ‘Poesie d’amore’ di Catullo e ‘I fiori del male’ di Charles Baudelaire.Tra i film pare prediligere quelli di azione, e anche nella videoteca non mancano i classici come ‘Apocalypse Now’ di Francis Ford Coppola, ‘Braveheart’ di Mel Gibson, ‘Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino, ‘Brutti, sporchi e cattivi’ di Ettore Scola.