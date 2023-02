Maltempo, Siracusa: decine di persone bloccate in casa o in auto

E’ proseguita per tutta la notte ed è ancora in corso l’attività di salvataggio di decine di persone rimaste bloccate a SIRACUSA nelle auto o nelle proprie abitazioni su tutto il territorio comunale. “Una situazione drammatica – dichiara l’assessore comunale alla Protezione civile Enzo Pantano – alla quale stiamo cercando di fronteggiare con tutti i mezzi a nostra disposizione. Proprio adesso alcune squadre sono partite verso l’area di traversa Mottava per mettere in salvo una ventina di persone. Rilanciamo l’appello ad evitare gli spostamenti a causa del pericolo legato all’intensità degli eventi atmosferici”