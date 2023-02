Maltempo in Sicilia: Sindacati invitano il Governo Regionale al rilancio della forestazione

Il Coordinatore Nazionale Comparto Forestali Manuel Bonaffini ha inviato una nota nel quale desidera richiamare l’attenzione pubblica sui contenuti dell’incontro tenuto nei giorni scorsi, su convocazione dell’Onorevole Assessore alla presieduto dall’Assessore all’Agricoltura Luca Sammartino ed al quale hanno partecipato il Capo di Gabinetto ed il Dirigente Generale dello stesso Assessorato, nell’ordine, il Dottore Giovanni Cucchiara ed il Dottore Mario Candore.

Nel corso dell’incontro in commento venne censita la disponibilità dell’Assessore a rendere costante il confronto con le Organizzazioni Sindacali di comparto, tanto che l’On.le Sammartino tenne a preannunziare la propria intenzione di istituzionalizzare un’apposito tavolo permanente esteso, nella partecipazione, alle organizzazioni di rappresentanza sindacale di settore.

Sempre in quella occasione, ancora, l’On.le Sammartino diede contezza a tutti i presenti, dell’allocazione, nella Legge di Stabilità Finanziaria, di tutte le risorse per la corresponsione delle competenze economiche in favore di tutti i lavoratori forestali interessati al processo di salvaguardia del patrimonio boschivo regionale, per il corrente esercizio finanziario.

L’Assessore ebbe modo di soffermarsi sull’ipotesi di una riforma organica del comparto forestale dando comunicazione di ritenere possibile, entro il primo semestre del corrente anno, di sottoporre all’Assemblea Regionale Siciliana, un testo coordinato frutto, anche del contributo delle parti sociali.

I contenuti di detto incontro si rivelano sempre più attuali rilevato che in Sicilia 270 comuni su 390 sono a rischio idrogeologico, 320 mila abitanti risiedono in aree a rischio di frane, perché l’isola è una delle zone più fragili del Paese.

La recente ondata di maltempo che ha investito l’Isola rende improcrastinabile un confronto serio sulla necessità della messa in sicurezza del territorio regionale.

Da tempo questa Organizzazione Sindacale sollecita la Giunta regionale di Governo a convocare le parti sociali per affrontare il tema del dissesto idrogeologico ma a oggi questo confronto non è avvenuto.

Questa Organizzazione Sindacale ritiene che vadano programmati interventi che mirino al rilancio della forestazione, alla corretta manutenzione ordinaria del patrimonio boschivo isolano, alla prevenzione dal rischio frane, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei torrenti e dei corsi d’acqua utilizzando da subito le risorse umane dei lavoratori forestali le cui acquisite competenze costituiscono un patrimonio da mettere a disposizione della rappresentata progettualità di tutela.

I fondi europei e il Pnrr, sono la vera occasione di svolta per la questione ambientale in Sicilia.

Attendiamo speranzosi che il Governo Schifani comprenda l’esigenza di dover dialogare con le parti sociali su temi così urgenti come quello della sicurezza del territorio nell’interesse generale della comunità regionale amministrata.