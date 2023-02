Maltempo: allagati ospedali nel Ragusano, stop a interventi

Allagata la cabina centrale elettrica a servizio dell’Ospedale Giovanni Paolo II. A scopo precauzionale si stanno allestendo gruppi elettrogeni per garantire funzionalita’ in caso di black out. Oltre all’inagibilita’ per infiltrazioni del reparto di Pediatria di Ragusa dove sono presenti i vigili del fuoco, a Ragusa si e’ allagata l’Utic al primo piano.

Sono state momentaneamente sospese le sedute operatorie. Infiltrazioni d’acqua in Terapia intensiva a Modica e nella Rsa di Comiso. A Vittoria si e’ allagato l’ufficio vaccinale di Via Nicosia.