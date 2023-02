L’uomo entra in una scuola di notte per rubare ma dentro trova i carabinieri (era un seggio elettorale): arrestato

Probabilmente il 35enne che nella sera del 12 febbraio ha tentato il furto in una scuola brianzola si era dimenticato delle elezioni in corso.

Erano circa le 22 quando i carabinieri di presidio ai seggi elettorali allestiti all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale Romagnosi di Carate Brianza (a pochissimi chilometri da Mariano Comense) hanno sentito dei rumori che arrivavano dal piano interrato dove si trova la mensa.

Dopo aver chiesto l’invio di una pattuglia di rinforzo sono scesi a controllare le cucine ma non hanno trovato nessuno. C’era però una porta aperta, palesemente forzata.

Pezzi di formaggio e cibo: una refurtiva da 200 euro

Il ladro era uscito dalla scuola ma proprio davanti all’ingresso, mentre cercava di allontanarsi senza farsi notare, si è trovato faccia a faccia con i carabinieri. Dopo qualche goffo tentativo di nascondere la refurtiva, si è fermato e ha consegnato una grossa busta della spesa con vari generi alimentari ancora freddi di frigorifero.

L’uomo ha ammesso di essere appena uscito dalla mensa della scuola dove era entrato forzando un’uscita d’emergenza. Una volta aperte le dispense e i frigoriferi aveva rubato pezzi di formaggio e altre cose da mangiare per un valore di circa 200 euro.

Il 35enne, originario di Brescia e senza fissa dimora, da tempo bazzicava a Carate Brianza e a suo carico pendono diversi precedenti. Per questo episodio è stato denunciato per furto aggravato. Il cibo rubato è stato invece riconsegnato alla scuola ma per ovvie ragioni igieniche dovrà comunque essere buttato via.

Solo qualche giorno fa lo stesso uomo era stato trovato all’interno di una ditta, sempre in Brianza, dove aveva forzato dei distributori automatici per rubare le monetine e si era ferito lasciando molte tracce di sangue.