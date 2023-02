Lampedusa ‘scoppia’: evacuazione per 3000 migranti

Quattro unita’ navali e tre giorni di operazioni, per il trasferimento di quasi 3000 migranti verso una destinazione finora ignota: Lampedusa non vedeva da diverso tempo una evacuazione cosi’ imponente dall’hotspot, nelle stesse ore in cui si guarda a Ravenna, dove sono sbarcate 84 persone da Ocean Viking, e a Civitavecchia, dove sono approdati 31 da Aita Mari e dove e’ attesa la Life Support di Emergency con 156 migranti. Il ‘boom’, frutto di sbarchi autonomi, lo registra l’isola siciliana.

Gli approdi sono continuati: a bordo di barconi vi sono gruppi consistenti di oltre 130 persone fra cui molte donne e bambini. Solo ieri con 20 imbarcazioni erano arrivati 925 emigranti. La struttura di contrada Imbriacola scoppia, a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. La prefettura, per oggi, ha disposto il trasferimento di circa 1.500 persone.