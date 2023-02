L’alcol fa … male: evade dai domiciliari per bere con gli amici, denunciato

Evade i domiciliari per andare a bere con gli amici. Gli agenti del Commissariato di Noto, in provincia di Siracusa, hanno denunciato un 20enne, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.Il giovane, che si trovava ai domiciliari per aver commesso reati contro il patrimonio, non è stato trovato in casa nel corso di due diversi controlli nella stessa serata.Al terzo controllo il ragazzo ha riferito agli agenti che era tornato a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici a bere alcolici.