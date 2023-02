Interrotta fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo; a Gela Caltaqua rimodula la distribuzione h24 in alcune zone

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto stamane di aver interrotto la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, nel territorio del comune di Gela, a causa di un guasto lungo l’adduttore San Leo.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente dovuto sospendere la programmata distribuzione in regime H24 nelle seguenti zone del territorio del comune di Gela: Caposoprano alto e basso; San Giacomo alto e basso; Fondo Jozza; Marchitello.

Distribuzione senza alcun disservizio nelle altre zone. Caltaqua renderà tempestivamente noti ulteriori aggiornamenti man mano che saranno resi disponibili.