Governo, Meloni: “Programma ambizioso, fare riforme che l’Italia aspetta da decenni”

Questo governo “ha un programma ambizioso: fare quelle riforme che l’Italia aspetta da decenni, liberare le migliori energie di questa Nazione e creare i presupposti per uno sviluppo duraturo e stabile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio di saluto all’Assemblea pubblica 2023 di Cosmetica Italia.

“E’ una sfida che siamo consapevoli di non poter vincere da soli e per questo dobbiamo poter contare sulla forza delle nostre imprese e dei nostri lavoratori perche’ il Sistema Italia ha dimostrato di essere solido, di saper reagire meglio di altri e di non temere concorrenti. Dobbiamo solo riscoprire la fiducia in noi stessi e lavorare insieme per restituire a questa Nazione la grandezza che merita”, ha concluso il premier.