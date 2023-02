Formazione, Turano incontra gli Istituti tecnici superiori: «Lavoriamo insieme al nuovo Piano territoriale»

«Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e franco sulle attività in itinere e sulle esigenze degli Istituti tecnici superiori siciliani». Lo dice l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano che oggi ha incontrato a Palermo i presidenti delle fondazioni Its. «Ho accolto con piacere – sottolinea Turano – la richiesta di incontro avanzata dal presidente della Rete regionale degli Its, il professore Francesco Pignataro, non solo per un focus su quanto già avviato ma per avviare un confronto serrato finalizzato alla definizione del nuovo Piano territoriale dell’offerta formativa di Istruzione tecnica superiore in Sicilia per il periodo 2023/2025».

Per l’assessore del governo Schifani «la recente riforma degli Its e le reali esigenze del tessuto produttivo siciliano sono le coordinate indispensabili per fare un buon lavoro. L’obiettivo è rispondere alla domanda di formazione espressa dai giovani e determinare le condizioni per una forte crescita economica della Sicilia».