Finanziaria. Di Paola M5S: Contributo per l’acquisto di parrucche alle donne con patologie oncologiche

“Per il secondo anno consecutivo siamo riusciti, grazie ad un mio emendamento in finanziaria, a fare rifinanziare questa importante misura di civiltà. In un periodo storico segnato da tagli nella spesa sanitaria nazionale e dagli effetti nefasti dell’autonomia differenziata, garantiamo diritti alle tante donne siciliane colpite dalla malattia. Da sempre ho messo al centro della mia azione politica i siciliani in difficoltà, da gelese e da siciliano sono orgoglioso della riconferma di questo importante risultato”.

A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle e Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola che ha ottenuto nel corso dell’approvazione della legge finanziaria regionale, anche un altro importante strumento per il sociale.

E’ stata rifinanziata per il secondo anno consecutivo infatti anche la legge per l’accoglienza e l’inclusione che permette di gestire al meglio il fenomeno migratorio.

“La ricetta del governo regionale di centrodestra di chiudere l’ufficio speciale per l’immigrazione non è certamente quella giusta per gestire un fenomeno tanto importante per la nostra regione. Ecco perché con il rifinanziamento della nostra legge offriamo una visione diversa della Sicilia” – conclude Di Paola.