Eccellenza. Per la Nissa una domenica con trasferta insidiosa contro la Mazarese

Trasferta impegnativa per la Nissa sul campo della Mazarese. La squadra di Alessio Sferrazza, reduce dalla sconfitta rimediata in casa contro la Pro Favara all’ultimo minuto, punta a rifarsi con gli interessi sul campo di una Mazarese che in casa è sempre temibile.

C’è da dire che la Nissa, dopo aver effettuato nella mattinata di sabato l’allenamento di rifinitura nello stadio comunale Tomaselli, nel pomeriggio è partita alla volta di Mazara in modo da preparare meglio la trasferta. Il tecnico Sferrazza, presentando il match, ha ribadito: “A Mazara andremo per fare risultato, i ragazzi sono consapevoli che stiamo esprimendo un buon gioco. Dobbiamo solo avere pazienza e presto raccoglieremo i frutti sperati”.



Per la gara di oggi (calcio di inizio ore 15), la Nissa tornerà a disporre di Lucero che ha scontato il turno di squalifica, mentre per il resto il tecnico Alessio Sferrazza, in linea di massima sembra orientato a confermare D’Antoni in porta, a puntare sulla coppia Fragapane – Lucero al centro della difesa, e su Esposito e Sammartino in attacco.

Per il resto, il tecnico valuterà all’ultimo momento come meglio completare l’undici che scenderà in campo dal primo minuto. Arbitrerà Mazarese – Nissa il signor Giuseppe Matranga di Palermo.