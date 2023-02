Controlli scali ferroviari siciliani: ecco il bilancio della seconda giornata “Stazioni sicure”

Sono state 680 le persone controllate, 131 bagagli ispezionati, 68 agenti impegnati in 57 scali ferroviari della Sicilia nell’ambito della seconda giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria.

Gli operatori della Polfer, anche con l’ausilio delle unità cinofile delle Questure di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario.

L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della Sala Operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie, equipaggiate con metal detector e palmari, in base al flusso dei passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili. A Catania, i poliziotti hanno elevato 28 sanzioni amministrative al codice della strada, nei confronti di automobilisti indisciplinati, nonché 5 sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali non in regola con le normative vigenti.