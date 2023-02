Coldiretti Sicilia, i danni dell’Uragano: aziende isolate e strade allagate

Le aziende agricole sono isolate perchè la pioggia che dura ormai da 36 ore e la neve impedisce di raggiungerle a causa delle strade soprattutto nel ragusano.

Lo afferma Coldiretti Sicilia che sta monitorando la situazione in tutte l’Isola dove aumentano di ora in ora i danni alle strutture e alle produzioni. In particolare sono impercorribili le strade che collegano Comiso – Chiaramonte Gulfi nel ragusano e anche nella zona di Lentini (Siracusa) ma in generale n tutta la Regione i terreni sono allagati. Nel ragusano si segnalano già danni anche alle serre e si temono esondazioni dei torrenti anche nel catanese dove è impossibile sia raccogliere gli agrumi sia inviarli.

La mancanza di corrente elettrica in alcune aree del catanese sta aggravando la già tragica situazione. Ad Acate, contrada Bidini è esondato il Fiume Dirillo allagando tutto.

Anche nelle zone montane la neve sta provocando danni alle stalle.