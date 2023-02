Carnevale di Termini Imerese accoglierà il progetto di gastronomia sociale N’Arancina Speciale

Nei giorni 12, 17, 18, 19 febbraio il progetto di gastronomia sociale, N’Arancina Speciale, si troverà a Termini Imerese per partecipare all’evento dal titolo “Carnalivari Tirminisi”.

Dal 12 al 21 febbraio ritorna l’antico carnevale Terminisi in una veste rinnovata e ricca di novità per il rilancio di una delle manifestazioni carnevalesche più antiche della Sicilia. Può essere considerato l’erede diretto del Carnevale di Palermo, perché ne conserva il prestigio e la tradizione.

Tanti ospiti alla manifestazione, tra cui Nino Frassica, Lello Analfino, Gemelli Diversi.

N’Arancina Speciale è un progetto nato dall’esperienza di Raggi d’Isole, centro diurno per persone disabili, predisposto da Cooperativa Sociale Etnos.

Vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolte in un percorso inclusivo lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine, le quali vengono prodotte con ingredienti tipici del territorio. In particolare, il progetto fa affidamento sui Presìdi Slow Food – associazione che nasce per il recupero e la salvaguardia di piccole produzioni di eccellenza gastronomica, minacciate dall’agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall’omologazione; promuove la degustazione a ritmo lento di cibi genuini -, su Coldiretti Sicilia e su Fattoria Rosanna ‒ marchio commerciale di Restart!, che impegna le donne vittime di violenza nella produzione di erbe aromatiche.