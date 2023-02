Carnevale a Caltanissetta: tra Dj Set e “trenini” 2 giorni di festa in piazza per gli studenti

Giovedì e venerdì mattina, in Corso Umberto sono state organizzate due mattinate di festa per gli studenti.

La prima giornata, giovedì 16 febbraio, dedicata agli studenti delle scuole medie superiori mentre la seconda, venerdì 17 febbraio, per i bambini delle scuole primarie e medie inferiori.

Ben nutrita la partecipazione degli adolescenti grazie a una più massiccia adesione da parte dei dirigenti scolastici degli istituti nisseni e chi ha “scelto” di saltare un giorno di scuola per poter andare in piazza a ballare al ritmo del Dj Set.

Una piacevole mattinata anche per i “più piccoli” che al ritmo di musica hanno ballato e messo in atto un simpatico “trenino” al quale hanno partecipato anche il Sindaco Roberto Gambino e alcuni rappresentanti della Giunta Comunale.

Molti hanno apprezzato l’iniziativa ritenendola un’opportunità per riportare i giovani in centro storico. In entrambe le giornate

Non sono macate alcune “perplessità” sull’iniziativa soprattutto per i più piccoli per i quali molti genitori avrebbero preferito attività laboratoriali o iniziative ludiche piuttosto che una “festa da ballo” più indicata certamente per gli adolescenti. Ma quelle dedicate alle scuole non sono state le uniche proposte messe in calendario per il Carnevale 2023.

I prossimi appuntamenti cittadini con la festa più colorata dell’anno iniziano già domani, sabato 18 febbraio dalle ore 09.30 alle ore 13 e dalle ore 16 in poi nel Salone dell’istituto Mercedario Santa Petronilla. Una giornata nella quale tutti potranno ritrovarsi e divertirsi insieme con laboratori creativi gratuiti per bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni, balli, giochi, sfilate in maschera.

L’animazione proseguirà domenica 19 febbraio dalle ore 16 in Corso Umberto con la collaborazione di “Dona x un sorriso Onlus”, Euroform, Associazione Ricreativa culturale “San Michele” e corpo bandistico “G. Verdi”, scuola di ballo Latin Dance Studio, “Regalandia” e l’agenzia “Adesso è Magia”. In programma nel pomeriggio di festa il Truccabimbi, parata scenografica, sfilata di mascherine, spettacolo di magia e Baby Dance.

Ultimo giorno di festa sarà proprio per martedì grasso, 21 febbraio dalle 17.30 in Corso Umberto che sarà trasformata in un Luna Park con maxi gonfiabile, galeone dei pirati, giochi per bambini e per le famiglie, animazione e sfilata delle maschere.