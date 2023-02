Carnevale a Caltanissetta: gli eventi in città dal 18 al 21 febbraio 2023

A Caltanissetta, dopo le due giornate dedicate alle scuole, continuano gli eventi per far divertire i cittadini.

Oggi, sabato 18 febbraio, l’appuntamento è dalle ore 09.30 alle ore 13 e dalle ore 16 in poi nel Salone dell’istituto Mercedario Santa Petronilla. Una giornata nella quale tutti potranno ritrovarsi e divertirsi insieme con laboratori creativi gratuiti per bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni, balli, giochi, sfilate in maschera.

L’animazione proseguirà domenica 19 febbraio dalle ore 16 in Corso Umberto con la collaborazione di “Dona x un sorriso Onlus”, Euroform, Associazione Ricreativa culturale “San Michele” e corpo bandistico “G. Verdi”, scuola di ballo Latin Dance Studio, “Regalandia” e l’agenzia “Adesso è Magia”. In programma nel pomeriggio di festa il Truccabimbi, parata scenografica, sfilata di mascherine, spettacolo di magia e Baby Dance.

Ultimo giorno di festa sarà proprio per martedì grasso, 21 febbraio dalle 17.30 in Corso Umberto che sarà trasformata in un Luna Park con maxi gonfiabile, galeone dei pirati, giochi per bambini e per le famiglie, animazione e sfilata delle maschere.

Un’opportunità per vivere in allegria questa festa e tornare a ripopolare la città con colori, musica e tanto divertimento.